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عربي-دولي

روسيا تدمّر مستودعات لصواريخ هيمارس بأوكرانيا.. وأحياء في كييف بلا كهرباء

Lebanon 24
12-10-2022 | 03:00
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تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق الأوكرانية وضرب مواقع تابعة لقوات كييف، فيما تستمر الأخيرة في تلقي الدعم الغربي وصد هجوم الدب الروسي.
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ومع دخول القصف الروسي على الأراضي الأوكرانية يومه الثالث، قالت مصادر في أوكرانيا إن القصف ركّز على مصادر الطاقة، الأمر الذي جعل مدناً أوكرانية تعاني من انقطاع في الكهرباء والمياه. وتحدثت مصادر أوكرانية عن سقوط قذائف روسية حارقة على مدينة نيكوبول.

وفي آخر التطورات الميدانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس عن تدمير مستودعات لصواريخ هيمارس الأميركية بالقرب من قرية بريدتيتشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف إن القوات الأوكرانية قامت بمحاولة فاشلة لمهاجمة مواقع القوات الروسية في اتجاه قريتي كراخمالنويه بمنطقة خاركوف، وستيلماخوفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية.
من جهتها، أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أنّ القوات الروسية شنّت الثلاثاء غارات جوية وأطلقت صواريخ كروز وقصفت براجمات الصواريخ أكثر من 20 مدينة وقرية في سائر أنحاء البلاد.

وأعلنت روسيا الثلاثاء شنّ ضربات "كثيفة" على بنى تحتية أوكرانية. وشنّت القوات الروسية هذه الضربات غداة قصف غير مسبوق منذ أشهر من حيث نطاقه ووتيرته طال كييف والعديد من المدن الأوكرانية الأخرى، وأسفر عن سقوط ما لا يقلّ عن 19 قتيلاً و105 جرحى في صفوف المدنيين وندّدت به الأمم المتّحدة والغرب.

وروسيا التي تكبّدت نكسات عسكرية كثيرة في الفترة الأخيرة، واصلت الثلاثاء قصفها هذا، وإن بحدّة أقلّ، مستهدفة بعيداً عن خطوط الجبهة منشآت للطاقة في غرب أوكرانيا.
وألحقت عمليات القصف "دمارا كبيرا" في منشآت للطاقة في منطقة دنيبرو في وسط أوكرانيا حارمة من التيار الكهربائي "الكثير من البلدات" على ما أفاد حاكم المنطقة.

ولم تتعرّض كييف للقصف الثلاثاء لكنّ الشركة المشغّلة لشبكة الكهرباء في العاصمة أعلنت أن التيار الكهربائي سينقطع بانتظام "اعتباراً من أمس الثلاثاء" في أحياء مختلفة مع اقتراب فصل الشتاء، فيما يخشى الأوكرانيون نقصا في المياه والتدفئة والكهرباء.

ودعت الحكومة الأوكرانية السكان إلى "الاقتصاد" في استهلاك الكهرباء.

وفي خطابه المسائي اليومي قال زيلينسكي إنّه "منذ الصباح أطلق الروس 28 صاروخاً، تمّ إسقاط 20 منها، كما أطلقوا أكثر من 15 طائرة مسيّرة، هي بالدرجة الأولى طائرات مسيّرة هجومية إيرانية، تمّ إسقاطها كلّها تقريباً".
 
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