عشرات المفقودين في فيضانات فنزويلا وارتفاع حصيلة القتلى

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افادت وكالة "رويترز" ان مئات الفنزويليين جابوا شوارع بلدة لاس تيخيرياس امس بحثا عن ذويهم من المفقودين، مع ارتفاع أعداد القتلى بسبب الفيضانات المدمرة التي اجتاحتها في مطلع الأسبوع مخلفة وراءها كثيرين يتساءلون عن الأماكن التي سيعيشون فيها.وأعلنت نائبة رئيس فنزويلا ديلتسي رودريغيز أنه "جرى تأكيد مقتل 43 شخصا في الكارثة". وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في وقت سابق عبر وسائل الإعلام الرسمية :"إن نحو مئة لاقوا حتفهم. وما زال حوالي 56 شخصا في عداد المفقودين".وعلى الرغم من استعادة خدمات الكهرباء والهاتف المحمول في البلدة التي يقطنها 73 ألفا والتي تقع على بعد نحو 67 كيلومترا جنوب غرب العاصمة كاراكاس، فإن المياه ما زالت مقطوعة عنها بحسب شهود من "رويترز".