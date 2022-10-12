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عربي-دولي

أميركا تحشد لأجل قرار "محاسبة روسيا".. أوان الحياد قد ولى

Lebanon 24
12-10-2022 | 05:00
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كثّفت الولايات المتّحدة، جهودها الرامية لحشد تأييد أكبر عدد ممكن من الدول لمشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتّحدة يدين ضمّ روسيا 4 مناطق أوكرانية.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحفيين: "نعتقد أنّ أوان الحياد قد ولّى".
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وأضاف: "لا يمكن أن يكون هناك حياد في وضع مماثل".

وبدأت الجمعية العامة للأمم المتّحدة، الاثنين، مناقشة مشروع قرار قدّمته أوكرانيا وشارك في صياغته الاتّحاد الأوروبي يندّد بضمّ روسيا 4 مناطق أوكرانية، في خطوة يسعى من خلالها الغرب لإثبات عزلة موسكو على الساحة الدولية.

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإنّ التصويت على النصّ يمكن أن يحصل الأربعاء أو "على الأرجح الخميس".

وبانتظار حصول التصويت، أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن محادثات هاتفية مع عدد من القادة الأجانب، من بينهم الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش، ومع العديد من نظرائه في سائر أنحاء العالم، وذلك في محاولة منه لحشد تأييد أكبر عدد ممكن من الدول لمشروع القرار.

وفي الواقع فإنّ الحملة التي يقودها بلينكن لحشد التأييد لمشروع القرار المناهض لروسيا بدأها الأسبوع الماضي خلال جولة قام بها في أميركا اللاتينية وشملت كولومبيا وتشيلي والبيرو، حيث طلب من كلّ القادة الذي التقاهم التصويت إلى جانب النصّ.

وحمل معه الوزير الأميركي هذا المطلب إلى ليما حيث شارك يومي الخميس والجمعة في أعمال الجمعية العامة لمنظمة البلدان الأميركية.
(سكاي نيوز)
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