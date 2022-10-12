بعد الهجمات الدموية.. تساؤلات حول جودة الأسلحة الروسية وقدرات قواتها على الأرض

Advertisement

كتب موقع الحرة: أثار القصف الصاروخي الروسي المتتالي ضد عدة مناطق أوكرانية أدانات دولية خاصة بعد استهداف البنى التحتية وتسببه في مقتل المدنيين، لكنه في الوقت ذاته كشف "قصور في جودة الأسلحة الروسية" ومواضع ضعف في "قدرات قوات موسكو" في ساحة المعركة.ولليوم الثاني على التوالي، أعلنت روسيا، شن ضربات "كثيفة" على بنى تحتية أوكرانية فيما تعهدت مجموعة السبع خلال اجتماع طارئ "محاسبة" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هذه الهجمات، وفقا لـ"فرانس برس".وشنت القوات الروسية هذه الضربات غداة قصف غير مسبوق منذ أشهر من حيث نطاقه ووتيرته طال كييف والعديد من المدن الأوكرانية الأخرى وأسفر عن سقوط ما لا يقل عن 19 قتيلا و105 جرحى في صفوف المدنيين وندّدت به الأمم المتّحدة والغرب، حسب "فرانس برس".استعراض قوةكانت الهجمات الصاروخية بمثابة "استعراض قوة لبوتين في سماء أوكرانيا"، لكنها لا تمثل "تغييرا جذريا في استراتيجية موسكو العسكرية"، وفقا لتحليل شبكة "سي إن إن".وبالنظر لعدد الصواريخ التي أطلقتها روسيا، فقد كان الضرر الذي لحق بالبنية التحتية الأوكرانية "بعيدا عن أن يكون كارثيا"، حسب التحليل.وكانت الهجمات "مؤلمة وواسعة النطاق"، لكنها لم تكن "بالشكل المتوقع"، ما يجدد التساؤلات حول جودة الأسلحة الروسية وقدرة قوات موسكو على تنفيذ المخططات العسكرية لبوتين، وفقا لتقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".ويرجح إيان ستوري ، الزميل في معهد (Yusof Ishak Institute (ISEAS، بسنغافورة، أن يكون ذلك علامة على "عدم فعالية الصواريخ الروسية الموجهة، أو افتقارها إلى الذخائر الدقيقة"، وفقا لـ"نيويورك تايمز".نفاذ الصواريخ المتطورة؟من غير المحتمل أن تتمكن القوات الروسية من "الاستمرار في هذا النوع من القصف بمرور الوقت"، نظرا لتداعيات ذلك على "مخزون موسكو من الصواريخ"، وفقا لـ"سي إن إن".وجاءت العديد من الهجمات الروسية من خلال ضربات بعيدة المدى، واستخدمت روسيا "صواريخ عفا عليها الزمن وغير موجهة وغير دقيقة"، وكان بعضها يرجع إلى الحقبة السوفيتية، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".وقال محللون أوكرانيون وغربيون وروس، إن الهجمات تشير على ما يبدو إلى أن أسلحة موسكو الأكثر تطورا "بدأت في النفاد"، حسب الصحيفة.وخلال الهجمات أظهرت روسيا أنها غير قادرة على إصابة الأهداف بـ"دقة كبيرة"، وفقا لشبكة "سي إن إن".ويقول مسؤولو استخبارات غربيون إن "روسيا استخدمت العديد من أسلحتها الأكثر دقة، بما في ذلك صواريخ كروز وبعض الصواريخ الباليستية، خلال الأيام الأولى من الغزو".ولطالما اعتمدت صناعة الأسلحة الروسية بشكل كبير على "الأجزاء الإلكترونية المستوردة"، وبسبب العقوبات الغربية والقيود المفروض على الصادرات لروسيا "تراجعت قدرة الكرملين على إعادة تخزين إمداداته"، حسب الصحيفة.وهو ما جعل الكرملين يعتمد بشكل أكبر على "الذخائر غير الموجهة".وباستخدام موسكو عشرات الصواريخ الدقيقة ضد أهداف مدنية، سيكون لدى القوات الروسية "أعداد قليلة من تلك الصواريخ"، للاستخدام في ساحة المعركة في مواجهة الهجوم الأوكراني المضاد في الشرق والجنوب.أسلحة من إيران وكوريا الشماليةتشتري روسيا طائرات دون طيار من إيران، وقذائف مدفعية وصواريخ من كوريا الشمالية، بحسب ما نقلته "نيويورك تايمز" عن مصادر استخباراتية.ويرى المحللون أن هذا الأمر "علامة أخرى على أن العقوبات أعاقت خطوط الإمداد العسكرية الروسية".وتم رصد طائرات بدون طيار إيرانية الصنع في السماء فوق أوكرانيا بشكل متكرر، وقال الجيش الأوكراني إن نصف الطائرات المسيرة التي استخدمتها موسكو خلال هجمات، الاثنين، كان "إيراني الصنع".وأسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية 40 طائرة دون طيار من طراز كاميكازي، وخاصة طائرة شاهد -136 الإيرانية الصنع.ومن غير الواضح عدد الطائرات دون طيار التي تلقتها روسيا من إيران، لكن ذلك يعكس "استنفاذ المخزونات العسكرية الروسية"، حسب "سي إن إن".علامات ضعفتسعى روسيا من خلال التصعيد للتعبير عن "القوة العسكرية" أكثر من كون ذلك تغييرا في التكتيكات على المدى الطويل، وفقا لشبكة "سي إن إن".ويهدف بوتين من خلال ذلك إلى "صرف الانتباه عن علامات ضعف قواته على الأرض" والتي تتراجع على ثلاث جبهات منفصلة.وبسبب الانتكاسات العسكرية، تعرض بوتين لضغوط شديدة في الداخل الروسي، ما دفعه لذلك "التصعيد الصاروخي"، حسب الشبكة.ومن المرجح أن يكون تأثير الضربات على الجمهور المحلي لموسكو "قصير الأجل"، لأن القوات الروسية مازالت تفقد الأراضي والقوات على الخطوط الأمامية، وفقا لـ"سي إن إن".وما زالت روسيا غير قادرة على تجهيز "الجنود الذين أجبروا على القتال بشكل صحيح"، ما يعكس "موقف ضعف متزايد" لدى بوتين وقواته.ويواجه بوتين، الذي تعهد بإنهاء الفوضى التي سيطرت على روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفييتي عام 1991، أخطر الأزمات العسكرية التي واجهها قائد للكرملين منذ الحرب السوفييتية في أفغانستان بين عامي 1979 و1989، حسب رويترز.وبعد أكثر من سبعة أشهر منذ بداية الحرب، تكبدت روسيا خسائر فادحة في الجنود والعتاد وتلقت هزائم على عدة جبهات خلال الشهر المنصرم.وتطورت التعبئة الجزئية التي أعلنها بوتين في 21 ايلول بشكل فوضوي للغاية، حتى أنها أجبرته على الاعتراف بالأخطاء والأمر بتغييرات، وفر مئات الآلاف من الرجال إلى الخارج لتفادي الاستدعاء إلى الجيش.