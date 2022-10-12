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عربي-دولي

"هذه مجرد البداية".. أوكرانيا تتلقى سلاحا يحمي "السماء"!

Lebanon 24
12-10-2022 | 04:15
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أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف في تغريدة نُشرت مساء أمس الثلاثاء أن أوكرانيا تلقت أول نظام دفاعي مضاد للطائرات من ألمانيا.

 

وقال ريزنيكوف إن "عهدا جديدا للدفاع الجوي بدأ" في أوكرانيا.

 

وأكد ريزنيكوف أنّ "هذه مجرّد البداية"، مؤكدا "نحن بحاجة إلى المزيد. هناك واجب أخلاقي لحماية سماء أوكرانيا من أجل إنقاذ شعبنا".

 

وكان المستشار الألماني أولاف شولتز قد وعد كييف في حزيران الماضي بتسليمها أنظمة "إيريس-تي" القادرة على حماية مدينة كبيرة من الغارات الجوية، على حد تعبيره.

 

وفي الوقت الذي كانت تسقط فيه الصواريخ الروسية على أوكرانيا، الاثنين الماضي، أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت أنّ أول دفعة من هذه المعدّات ستُسلّم إلى كييف في "الأيام المقبلة"، وثلاثة أخرى في العام المقبل.

 

من جهتها، وعدت الولايات المتحدة بأنظمة صواريخ "ناماس" أرض- جو، على أن تسلّم اثنين منهما في الأسابيع أو الأشهر المقبلة و6 أخرى كجزء من مساعدات طويلة الأجل.

 

ويُصنّع نظام الصواريخ هذا من قبل شركة "رايثيون" الأميركية والمجموعة النروجية "كونغسبيرغ".

(سكاي نيوز)

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المصدر: سكاي نيوز
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