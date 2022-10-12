أوكرانيا: تحقيق روسيا في انفجار جسر القرم هراء

Advertisement

ندد المتحدث باسم وزير الداخلية الاوكرانية اندريه يوسوف اليوم بالتحقيق الروسي في الانفجار الذي وقع مطلع الأسبوع وألحق أضرارا بالغة بجسر يربط البر الرئيسي الروسي بشبه جزيرة القرم ووصفه بأنه "هراء"، بحسب ما افادت وكالة "رويترز".واتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوات الأمن الأوكرانية بأنها وراء الانفجار، وقال جهاز الأمن الاتحادي الروسي في وقت سابق اليوم "إنه اعتقل خمسة روس وثلاثة مواطنين من أوكرانيا وأرمينيا لصلتهم بالانفجار".ونقلت هيئة الإذاعة العامة الأوكرانية عنه قوله ردا على سؤال بشأن اتهامات موسكو: "ما يقوم به جهاز الأمن الاتحادي ولجنة التحقيق برمته هراء".ووصف يوسوف جهاز الأمن الاتحادي الروسي ولجنة التحقيق بأنهما "هياكل وهمية تخدم نظام بوتين، لذلك لن نعلق بالتأكيد على تصريحاتهما".