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العراق.. تأجيل مشروع أول محطة للطاقة الكهرذرية

Lebanon 24
12-10-2022 | 08:30
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أعلن رئيس الهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة كمال حسين لطيف، تأجيل مشروع بناء أول محطة للطاقة الكهرذرية في العراق في ظل مشاكل البلاد بتشكيل الحكومة.

وقال لطيف لوكالة الأنباء العراقية INA: "تم تشكيل لجنة لبحث إمكانية توقيع عقود مع الدول التي حققت تقدما في مجال استخدام الذرة للأغراض السلمية، وسلمت اللجنة الدراسة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".
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وأوضح لطيف أن "اللجنة أنهت عملها منذ سبعة أشهر، لكن القضية ظلت معلقة بسبب المشاكل في تشكيل الحكومة، فالحكومة الحالية انتقالية ولا يمكنها اتخاذ قرارات بهذا الشأن".

وبحسب قوله، فقد أبدت عدد من الدول استعدادها لمساعدة العراق في بناء المفاعلات، بما في ذلك للأغراض الطبية.

وأضاف: أولا وقبل كل شيء، يحتاج العراق إلى محطات للطاقة الكهرذرية في ظل الانقطاع المنتظم للكهرباء.

وخططت السلطات العراقية لبناء محطة للطاقة الكهرذرية في البلاد حتى عام 2030، لتلبية احتياجات الكهرباء.

وفي عام 2021، أعلنت "روس آتوم" الروسية عن مناقشة آفاق التعاون مع العراق في هذا المجال.
المصدر: روسيا اليوم
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