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عربي-دولي

بيسكوف: المحادثات بين بوتين ورئيس الإمارات كانت موضوعية

Lebanon 24
12-10-2022 | 07:00
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وصف الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، المحادثات التي جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان أمس في سان بطرسبورغ بالموضوعية.

ونقلت عنه "روسيا اليوم" قوله  أمام الصحافيين، اليوم : "تعرفون أنه جرت أمس محادثات موضوعية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".
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أضاف: "أنه تم خلال هذه المحادثات بحث مفصل للعلاقات الثنائية بين البلدين، كما تم تأكيد تسجيل نمو سريع لحجم العلاقات التجارية والاقتصادية.

وتابع: "عبر الجانبان عن ارتياحهما المتبادل من ذلك".

 وأفاد بأن "الرئيس بوتين أطلع نظيره الإماراتي بشكل مفصل على الوضع الحالي في محطة زابوروجيا النووية"، مشيرا إلى أن "دولة الإمارات عبرت، سابقا، أكثر من مرة عن قلقها من الخطر المحتمل الذي يكمن هناك بسبب القصف المستمر للمحطة".

قام رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، أمس ، بأول زيارة له إلى روسيا منذ تعيينه بمنصب رئيس دولة الإمارات في ايار الماضي.
المصدر: روسيا اليوم
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