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باكو نفت قصف مواقع الجيش الأرميني على الحدود

Lebanon 24
12-10-2022 | 07:30
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نفت وزارة الدفاع الأذربيجانية اتهام الجانب الأرمني بقصف مواقع لقواته أمس الثلاثاء، على الحدود بين البلدين.

وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الأذربيجانية: "إن المعلومات التي ينشرها الجانب الأرمني حول قصف مزعوم لوحدات القوات الأرمنية لا تعكس الحقيقة، بل هي كذبة كاملة. إننا ننفي بشكل قاطع المعلومات التي ينشرها الجانب الأرمني".
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وأعلنت وزارة الدفاع الأرمنية أن القوات المسلحة الأذربيجانية أطلقت النار مساء الاثنين الماضي على مواقع أرمنية حدودية.
المصدر: روسيا اليوم
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