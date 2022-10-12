باكو نفت قصف مواقع الجيش الأرميني على الحدود

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نفت وزارة الدفاع الأذربيجانية اتهام الجانب الأرمني بقصف مواقع لقواته أمس الثلاثاء، على الحدود بين البلدين.وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الأذربيجانية: "إن المعلومات التي ينشرها الجانب الأرمني حول قصف مزعوم لوحدات القوات الأرمنية لا تعكس الحقيقة، بل هي كذبة كاملة. إننا ننفي بشكل قاطع المعلومات التي ينشرها الجانب الأرمني".وأعلنت وزارة الدفاع الأرمنية أن القوات المسلحة الأذربيجانية أطلقت النار مساء الاثنين الماضي على مواقع أرمنية حدودية.