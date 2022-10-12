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ستولتنبرغ: تسليم أوكرانيا أنظمة دفاعية مضادة للطائرات هو "الأولوية"

Lebanon 24
12-10-2022 | 08:00
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 أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ اليوم أن حلفاء أوكرانيا الغربيين يدرسون تزويد كييف بمزيد من الأنظمة الدفاعية الجوية لحمايتها من الهجمات الصاروخية الروسية "العشوائية" على مختلف أنحاء البلاد.
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ونقلت عنه "وكالة الصحافة الفرنسية" في مستهل اجتماع للحلف بشأن تسليم أسلحة لكييف "سنناقش كيفية تعزيز الدعم لأوكرانيا وستكون الأولوية لمزيد من أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا".
المصدر: العربية
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