ستولتنبرغ: تسليم أوكرانيا أنظمة دفاعية مضادة للطائرات هو "الأولوية"

Advertisement

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ اليوم أن حلفاء أوكرانيا الغربيين يدرسون تزويد كييف بمزيد من الأنظمة الدفاعية الجوية لحمايتها من الهجمات الصاروخية الروسية "العشوائية" على مختلف أنحاء البلاد.ونقلت عنه "وكالة الصحافة الفرنسية" في مستهل اجتماع للحلف بشأن تسليم أسلحة لكييف "سنناقش كيفية تعزيز الدعم لأوكرانيا وستكون الأولوية لمزيد من أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا".