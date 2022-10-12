أوكرانيا تستعيد 5 نقاط في خيرسون.. ومحطة زابوريجيا بلا تيار





وسيطرت كييف على مجمعات نوفوفاسيليفكا ونوفوهريفكا ونوفا كاميانكا وتريفونيفكا وشيرفون في منطقة بريسلاف اعتبارا من 11 تشرين الاول، وفقا لما ذكره فلاديسلاف نازاروف، المتحدث باسم قيادة العمليات الجنوبية.

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وتقع هذه المجمعات في إحدى المناطق الأربع التي ضمتها روسيا مؤخرا.



من جانب آخر، قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، إن محطة نووية أوكرانية محاطة بقوات روسية فقدت كل الطاقة الخارجية اللازمة لأنظمة الأمان الحيوية للمرة الثانية في غضون 5 أيام.



خلية تفجير جسر القرم



* ذكرت وكالة الأمن الداخلي الروسية أنها اعتقلت 8 أشخاص بتهمة التورط في تفجير الجسر الرئيسي الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم. استعادت أوكرانيا السيطرة على 5 مجمعات سكنية في إقليم خيرسون جنوبي البلاد، بحسب قيادة العمليات الجنوبية الأوكرانية.وسيطرت كييف على مجمعات نوفوفاسيليفكا ونوفوهريفكا ونوفا كاميانكا وتريفونيفكا وشيرفون في منطقة بريسلاف اعتبارا من 11 تشرين الاول، وفقا لما ذكره فلاديسلاف نازاروف، المتحدث باسم قيادة العمليات الجنوبية.وتقع هذه المجمعات في إحدى المناطق الأربع التي ضمتها روسيا مؤخرا.من جانب آخر، قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، إن محطة نووية أوكرانية محاطة بقوات روسية فقدت كل الطاقة الخارجية اللازمة لأنظمة الأمان الحيوية للمرة الثانية في غضون 5 أيام.* ذكرت وكالة الأمن الداخلي الروسية أنها اعتقلت 8 أشخاص بتهمة التورط في تفجير الجسر الرئيسي الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.

* قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إنه اعتقل 5 روس و3 أوكرانيين وأرمينيا واحدا بسبب هجوم السبت الذي دمر جسر كيرتش بين روسيا وشبه جزيرة القرم.

* زعم مكتب الأمن الفيدرالي أن المشتبه بهم كانوا يعملون بناء على أوامر من المخابرات العسكرية الأوكرانية لنقل المتفجرات سرا إلى روسيا، وتزوير وثائق مصاحبة.

* أضاف أن المتفجرات نقلت بحرا من ميناء أوديسا الأوكراني إلى بلغاريا قبل شحنها إلى جورجيا ونقلها إلى أرمينيا ثم العودة إلى جورجيا قبل نقلها إلى روسيا في مخطط معقد لإيصالها سرا إلى الهدف.

* الرئيس الروسي: جهاز الأمن الأوكراني هو العقل المدبر للانفجار الذي وصفه بـ"العمل الإرهابي"، ورد بإصدار أمر بإطلاق وابل من الضربات الصاروخية على مدن أوكرانية.