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السلطات الأرمينية تتحرك لفتح قضية جنائية على خلفية هجوم جسر القرم

Lebanon 24
12-10-2022 | 09:00
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وجه مكتب المدعي العام الأرميني لجهاز الأمن القومي بالتحرك لفتح قضية جنائية بعد أن نشرت هيئة الأمن الفدرالية الروسية النتائج الأولية للتحقيق في الهجوم على جسر القرم.

وقالت النيابة العامة الأرمينية في بيان لها: "درس مكتب المدعي العام في أرمينيا المعلومات التي نشرتها اليوم هيئة الأمن الفيدرالية الروسية وما نشرته وسائل الإعلام المختلفة".
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وتابع البيان: "بالنظر إلى أن ما تم نشره يحتوى على معلومات حول جريمة واضحة، أحال مكتب المدعي العام هذه المعلومات إلى إدارة التحقيقات التابعة لجهاز الأمن القومي في أرمينيا مع إيعاز بالتقرير في فتح قضية جنائية".
المصدر: روسيا اليوم
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