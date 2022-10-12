بولندا: التسريب في خط أنابيب النفط الروسي دروغبا حادثة فيما يبدو

Advertisement

اعلنت بولندا اليوم انها "رصدت تسريبا في واحد من أنابيب خط دروغبا الذي ينقل النفط من روسيا إلى أوروبا".وأشارت إلى أنه "ربما نتج عن حادث، في واقعة ستزيد المخاوف المتعلقة بأمن إمدادات الطاقة في القارة".يأتي اكتشاف التسريب في المسار الرئيسي الذي ينقل النفط إلى ألمانيا، والذي قالت شركة تشغيل أنابيب النفط (بيرن) إنها رصدته مساء الثلاثاء، في وقت تواجه فيه أوروبا أزمة طاقة حادة في أعقاب "غزو" موسكو لأوكرانيا وما تلاه من تقليص لإمدادات الغاز.وقال كبير المسؤولين البولنديين عن البنية التحتية للطاقة ماتيويس بيرغر لوكالة "رويترز "عبر الهاتف: "يمكننا الحديث عن ضرر غير مقصود".وأشار إلى أنه "لا يوجد ما يبرر الاعتقاد بأن التسريب ناتج عن تخريب".وذكرت الشركة في بيان أن "الأسباب الدقيقة للتسريب لم تتضح في هذه المرحلة. وتم اكتشاف التسريب في جزء من الأنبوب يقع على مسافة نحو 70 كيلومترا من مدينة بوتسك وسط بولندا".