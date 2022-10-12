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عربي-دولي
بايدن يعلق على إمكانية لقاء بوتين خلال قمة G20 المرتقبة
Lebanon 24
12-10-2022
|
10:30
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صرح الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه لا ينوي لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة G20 المقررة بأندونيسيا في تشرين الثاني، دون أن يستبعد تماما هذه الإمكانية وقال إن الأمر مرهون بالظروف.
وقال بايدن في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "أنظر، ليست لدي أي نية للقائه.. لكن على سبيل المثال، إذا جاء إلي في قمة العشرين وقال إنه يريد أن يتحدث بشأن إطلاق سراح (نجمة كرة السلة الأمريكية المحتجزة في روسيا) بريتني غرينر، فسألتقي به. أقصد أن الأمر مرهون بالظروف.. لكن لا اتصور..".
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وأضاف بايدن أن الأمر "سيعتمد على ما يريد (بوتين) التحدث عنه على وجه التحديد"، مضيفا أن واشنطن ليست مستعدة لبحث الشأن الأوكراني لا سيما بعد أن أكدت دول G7 في قمتها الثلاثاء مبدأ "لا (تفاوض على) شيء حول أوكرانيا دون (مشاركة) أوكرانيا".
وجدد بايدن اتهام بوتين بارتكاب "جرائم حرب" وقال: "لقد تصرف بوحشية، وأعتقد أنه ارتكب جرائم حرب، ولذا أنا لا أرى أي سبب منطقي للقائه الآن".
المصدر:
روسيا اليوم
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