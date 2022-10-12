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عربي-دولي

الاتحاد المغربي للشغل يتبرأ من مشروع لرفع سن التقاعد إلى 65 عاما!

Lebanon 24
12-10-2022 | 11:00
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صرح الاتحاد المغربي للشغل بأنه "غير معني بأي خلاصات طرحتها وزارة الاقتصاد والمالية بشأن خطة إصلاح التقاعد ورفع سن الاستفادة من المعاشات إلى 65 سنة".

ونقلت صحيفة "هسبريس" الإلكترونية عن الاتحاد المغربي للشغل توضيحه أن "اجتماع الأسبوع الماضي كان أوليا وحصريا من أجل التواصل بين النقابات والوزارة، ومن أجل الإعلان عن انطلاق أشغال اللجنة التي ستشتغل على هذا الملف، ولم يخلص مطلقا إلى أي نتائج في الموضوع".
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وأشار هذا الاتحاد النقابي إلى أن "خروج عرض تمهيدي حول منهجية العمل وكأنه وثيقة رسمية متفق حولها من طرف اللجنة، ساهم بشكل كبير في تغليط الرأي العام العمالي".

وأفيد في هذا السياق بأن خلاصات كان أنجزها مكتب دراسات أجنبي تتشبث بخطة الإصلاح التي ترفع سن الإحالة على التقاعد لبلوغ 65 سنة، والرفع من مساهمة الدولة والمنخرطين بأربع نقاط، قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد بيان للأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، أن الوثيقة التي طرحتها على العموم وزارة المالية، "ليست سوى أرضية أعدت بشكل أحادي من طرف الوزارة المذكورة، ولم يحصل أي اتفاق على أغلب مضامينها ومخرجاتها من طرف ممثلي الاتحاد المغربي للشغل".
المصدر: روسيا اليوم
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