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عربي-دولي
الفصائل الفلسطينية المجتمعة في الجزائر تتوصل إلى "ورقة مصالحة"
Lebanon 24
12-10-2022
|
11:30
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انطلقت الجولة الثانية من حوار المصالحة الفلسطينية في الجزائر، الأربعاء، بمشاركة نحو 14 فصيلا، أعلن في ختامها عن "الورقة الجزائرية للمصالحة الفلسطينية".
وتتضمن مسودة الورقة 9 بنود تغطي كافة القضايا المحورية في ملف الانقسام الفلسطيني، وتشدد على "أهمية الوحدة الوطنية أساسا للصمود والتصدي لتحقيق الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني، واعتماد لغة الحوار والتشاور لحل الخلافات على الساحة الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الممثل الوحيد والشرعي للشعب الفلسطيني".
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ودعت الوثيقة إلى "اتخاذ الخطوات العملية لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، وتكريس مبدأ الشراكة السياسية مع مختلف القوى الوطنية الفلسطينية عن طريق الانتخابات وبما يسمح بمشاركة واسعة في الاستحقاقات السياسية القادمة"، مؤكدة "ضرورة تعزيز دور منظمة التحرير وتفعيل مؤسساتها بمشاركة جميع الفصائل باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني ومكوناته ولا بديل عنها".
وأشارت إلى "ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالشرعية الدولية وتحظى بدعم مختلف الفصائل وتكون مهمتها الأساسية تنفيذ استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال، والأخذ خذ بعين الاعتبار التطورات الخطيرة على الساحتين الإقليمية والدولية وتداعياتها على مستقبل القضية الفلسطينية"ـ داعية إلى "توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية وتجنيد الطاقات والموارد المتاحة الضرورية لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، ودعم البنية التحية والاجتماعية للشعب الفلسطيني بما يدعم صموده في مواجهة الاحتلال".
المصدر:
روسيا اليوم
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