"صائد المقاتلات" يصل كييف... هل يغيّر "إيريس تي" مسار الحرب الأوكرانية؟





وأمطرت روسيا، على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، سماء المدن الأوكرانية التي تحولت لكرات من اللهب بعشرات الصواريخ في أوسع هجمات جوية منذ بداية الحرب، ما أوقع خسائر جسمية في الجانب الأوكراني.

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وردا على ذلك، قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت إن "إطلاق الصواريخ مجددا على كييف والعديد من المدن الأخرى يظهر مدى أهمية تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي بسرعة. سيتم تسليم أول منظومة من 4 أنظمة دفاع جوي طراز (IRIS-T) إلى أوكرانيا، وأن الأنظمة الثلاثة المتبقية سيتم توريدها إلى كييف، العام المقبل".



ذكر موقع "سكاي نيوز" أنّ برلين سلّمت كييف أنظمة دفاع جوي من طراز "إيريس تي"، في إطار الدعم الغربي المقدم لأوكرانيا، لمواجهة العمليات العسكرية الروسية التي زادت وتيرتها خلال اليومين الماضيين.وأمطرت روسيا، على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، سماء المدن الأوكرانية التي تحولت لكرات من اللهب بعشرات الصواريخ في أوسع هجمات جوية منذ بداية الحرب، ما أوقع خسائر جسمية في الجانب الأوكراني.وردا على ذلك، قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت إن "إطلاق الصواريخ مجددا على كييف والعديد من المدن الأخرى يظهر مدى أهمية تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي بسرعة. سيتم تسليم أول منظومة من 4 أنظمة دفاع جوي طراز (IRIS-T) إلى أوكرانيا، وأن الأنظمة الثلاثة المتبقية سيتم توريدها إلى كييف، العام المقبل".

ما هي قدرات المنظومة "إيريس تي"؟



يمكن استخدام النظام لصدّ الطائرات المقاتلة والمروحيات وصواريخ كروز والمدفعية الصاروخية، وهو قادر على التصدي للصواريخ المضادة للرادار، والقنابل، وبالتالي تأمين المجال الجوي الأوكراني.

وتتمثل الميزة الاستثنائية في النظام الدفاعي الألماني في امتلاكه رادار 360 درجة.

النظام قادر على الدفاع ضد الهجمات من جميع الاتجاهات وأهداف متعددة في نفس الوقت، يوفر حماية شاملة ضد الأهداف المتحركة.

ويؤمن النظام الدفاعي المنشآت الحيوية الواقعة في دائرة قطرها 40 كيلومترا، وخاصة المدن والبنى التحتية.

وتضم المنظومة صواريخ بنظام توجيه أشعة تحت الحمراء، من نوع جو- جو، يبلغ مدى النظام 40 كيلومترا ويمكن مقارنته تقريبا بنظام الدفاع الجوي الروسي "بوك".

