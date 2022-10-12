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تسبب رئيس ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا في إثارة فضيحة في بلاده عندما قارن الجيش الألماني (بوندسفير) بالفتاة المحتاجة لعقد زواج.ونقلت شبكة "LRT" (إذاعة وتلفزيون ليتوانيا) قول الرئيس الليتواني: "الجيش الألماني ليس فتاة يمكن دعوتها لقضاء أمسية سعيدة في الهواء الطلق، بل هي بحاجة إلى عقد زواج".ووفقا للشبكة، أثار رئيس ليتوانيا بهذه الكلمات موجة من الانتقادات من قبل نشطاء حقوق الإنسان، لأن الكثيرين اعتبروا تصريح الرئيس هذا بمثابة "نموذج بحت للتحيز الجنسي". ووفقا لخبراء حقوق الإنسان، قلل رئيس ليتوانيا من قيمة النساء بكلماته هذه.