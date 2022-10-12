حاكم دونيتسك:7 قتلى على الأقل في ضربة روسية على سوق في شرق أوكرانيا

قتل 7 أشخاص وجرح 8 آخرون في قصف روسي طال سوقا في مدينة أفدييفكا في شرق أوكرانيا قرب خطوط الجبهة، حسبما أعلن حاكم دونيتسك بافلو كيريلنكو، وفق "وكالة الصحافة الفرنسية".



وأكد على منصة "تلغرام" للتواصل الاجتماعي "مقتل 7 أشخاص على الأقل وجرح 8 نتيجة القصف صباحا على أفدييفكا. ضرب الروس السوق المركزية حيث كان هناك آنذاك العديد من الأشخاص".

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