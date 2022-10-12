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عربي-دولي

عقوبات سويسريّة جديدة ضدّ روسيا... كم شخصاً شملت؟

Lebanon 24
12-10-2022 | 13:00
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فرضت سويسرا عقوبات جديدة ضدّ روسيا بسبب انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومنطقتي زابوريجيا وخيرسون إلى روسيا.

وجاء في بيان صدر عن المجلس الفدرالي للبلاد، اليوم الأربعاء: "وافق المستشار الفدرالي، غي بارميلين وهو رئيس الدائرة الفدرالية لشؤون الاقتصاد والتعليم والبحوث، في 12 تشرين الاول الجاري على إدراج حوالي 30 شخصية وكيانا روسيا على قائمة العقوبات السويسرية".
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وأضاف البيان أن قائمة العقوبات السويسرية تتفق حاليا بالكامل مع قائمة العقوبات للاتحاد الأوروبي.

وتابع البيان أن 30 شخصية روسية تواجه ابتداء من اليوم عقوبات مالية وحظرا للسفر، كما تفرض قيودا مالية على 7 كيانات روسية.

وأوضح: "تهدف القوائم الإضافية إلى الأشخاص المتورطين فيما يسمى بالاستفتاءات التي نظمتها روسيا في المناطق الأوكرانية في نهاية أيلول الماضي. وحاليا يجب تجميد أصولهم في سويسرا، كما يجب إبلاغ سكرتارية الشؤون الاقتصادية بذلك".  

 
(روسيا اليوم)
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