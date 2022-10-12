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عربي-دولي

أردوغان والرئيس الكازاخستاني يلعبان تنس الطاولة (صور)

Lebanon 24
12-10-2022 | 13:30
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نشرت وكالة "سبوتنيك" صورا تظهر الرئيسين الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف ونظيره التركي رجب طيب أردوغان يلعبان تنس الطاولة.

ويأتي ذلك في إطار الزيارة الرسمية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أستانا حيث سيشارك غدا الخميس في أعمال قمة مؤتمر التعاون وإجراءات الثقة في آسيا.
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توكايف وأردوغان يلعبان تنس الطاولة (فيديو)
 
(روسيا اليوم)
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