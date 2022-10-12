أردوغان والرئيس الكازاخستاني يلعبان تنس الطاولة (صور)

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نشرت وكالة "سبوتنيك" صورا تظهر الرئيسين الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف ونظيره التركي رجب طيب أردوغان يلعبان تنس الطاولة.ويأتي ذلك في إطار الزيارة الرسمية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أستانا حيث سيشارك غدا الخميس في أعمال قمة مؤتمر التعاون وإجراءات الثقة في آسيا.