تسرب دروجبا.. حقائق عن "أنبوب الصداقة" أحد أطول خطوط النفط في العالم

Advertisement

قالت بولندا، الأربعاء، إنها رصدت تسريبا في أحد خطوط أنابيب دروجبا التي تنقل النفط من روسيا إلى أوروبا، وإنه من المحتمل أن يكون بسبب حادث، مما يثير مخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة في أوروبا، وفقا لرويترز.ويأتي اكتشاف التسرب في الخط الرئيسي الذي يحمل النفط إلى ألمانيا، والذي قالت شركة PERN المشغلة له إنها عثرت عليه مساء الثلاثاء، في الوقت الذي تواجه فيه أوروبا أزمة طاقة حادة في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا، وتوقف إمدادات الغاز بسبب العقوبات.ويعتبر خط أنابيب دروجبا النفطي، الذي يعني اسمه باللغة الروسية "الصداقة"، أحد أكبر خطوط الأنابيب في العالم، حيث يزود معظم دول أوروبا الوسطى بالنفط الروسي بما في ذلك ألمانيا وبولندا وبيلاروس والمجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك والنمسا، وفقا لرويترز.ويقول موقع "فورشن" إن هذا الخط هو أطول خط أنابيب نفط في العالم، وينقل النفط الخام لمسافة تزيد عن 4 آلاف كيلومتر من سيبيريا إلى أوروبا عبر بيلاروس.وبعد دخول بيلاروس، ينقسم دروجبا إلى فرعين، الأول هو الفرع الشمالي الذي يمر في بولندا وألمانيا، بينما ينتقل الفرع الجنوبي عبر أوكرانيا إلى هنغاريا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك. وقد بناه الاتحاد السوفيتي، ويبدأ في وسط روسيا ويربط حقول نفط غرب سيبيريا بمصافي تكرير رئيسية في أوروبا.لديه القدرة على ضخ أكثر من مليوني برميل يوميا، لكن قلص استغلاله بشدة في الأشهر الأخيرة وسط تدهور العلاقات بين روسيا والغرب.ينقسم خط أنابيب دروجبا إلى قسمين حيث يذهب الجزء الأكبر الشمالي إلى بولندا وألمانيا. وكان هذا القسم يضخ حوالي مليوني طن، أو 490 ألف برميل في اليوم، في الأشهر الأخيرة.الخط الجنوبي يزود سلوفاكيا والمجر وجمهورية التشيك. ويضخ هذا نحو مليون طن شهريا أو 245 ألف برميل يوميا.ويعبر خط الأنابيب دروجبا بيلاروس، التي تأخذ أيضا بعض النفط منه.وتشكل خطوط أنابيب دروجبا أحد أكبر شبكات أنابيب النفط الخام في العالم، وفقا لموقع "الرابطة الدولية لناقلي النفط" (IAOT).ويبلغ الطول الإجمالي لنظام خطوط الأنابيب بما في ذلك جميع فروعه حوالي 5500 كم، وفقا للرابطة.وتوضح أن "البداية الرسمية لشبكة دروجبا هي في مدينة ألميتيفسك (Almetyevsk) في الاتحاد الروسي، حيث تلتقي خطوط الأنابيب التي تحمل النفط الخام من سيبيريا والأورال وبحر قزوين".وتتراوح الكمية التي يمكن أن تنقلها شبكة دروجبا بين 1,2 و1,4 مليون برميل يوميا، مع إمكانية زيادة ذلك لتصل إلى 2 مليون برميل يوميا، وفقا للرابطة. (رويترز)