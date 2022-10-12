وزير الخارجية السعودية: أي اتفاق مع إيران يجب أن يراعي الأمن الإقليمي في المنطقة

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قال وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان إن أي اتفاق مع إيران يجب أن يراعي الأمن الإقليمي في المنطقة.وبخصوص الملف اليمني، أكد أن المملكة والتحالف وحكومة اليمن حريصون على تمديد الهدنة، وأن مساعي تمديد الهدنة في اليمن لا تزال قائمة.وفي سياق آخر، ذكر أن هناك تبعات اقتصادية كبيرة للحرب في أوكرانيا على العالم، مشددا على ضرورة إيجاد سبل لإيقاف الحرب.وفي الشق الاقتصادي، صرح بن فرحان أن "قرار أوبك بلس اقتصادي بحت، وتم اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء". وأضاف: "دول أوبك بلس تصرفت بمسؤولية واتخذت القرار المناسب".وتابع: "دول أوبك بلس تسعى لاستقرار السوق وتحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين". وأوضح أن "العلاقة مع واشنطن استراتيجية وداعمة لأمن واستقرار المنطقة".وقال أيضا إن "التعاون العسكري بين الرياض وواشنطن يخدم مصلحة البلدين، وساهم في استقرار المنطقة. علاقتنا مع الولايات المتحدة مؤسسية منذ تأسست العلاقة بين البلدين".