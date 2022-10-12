بوغدانوف يبحث مع السفير العراقي لدى روسيا تعزيز العلاقات بين البلدين

أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، بأن نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف التقى بالسفير العراقي لدى روسيا عبد الرحمن الحسيني، بناء على طلب الأخير، وبحثا الوضع في العراق وما حوله، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الودية بين البلدين.

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وتم خلال الاجتماع تبادل الآراء المهمة حول الجوانب الرئيسية لجدول أعمال الشرق الأوسط مع التركيز على الوضع في العراق وما حوله. بالإضافة إلى زيادة تعزيز العلاقات الروسية العراقية، بما في ذلك الحفاظ على نشاط التواصل السياسي".

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن عن شن هجمات، على مواقع في كردستان العراق لاستهداف قواعد تابعة لحزب الحرية الكردستاني".

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية، نهاية الشهر الماضي مقتل مواطن أميركي، في القصف الإيراني على إقليم كردستان شمالي العراق.

وقرر العراق، بوقت سابق، استدعاء السفير الإيراني لدى بغداد، احتجاجا على عمليات القصف الإيرانية.

(سبوتنيك)