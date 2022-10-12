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عربي-دولي

شاهد ضحك بايدن بعد جملة "ستصبح بعمر 80 عامًا".. ماذا قال عن ترشحه في 2024؟

Lebanon 24
12-10-2022 | 16:30
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في مقابلة حصرية مع CNN، سأل المذيع جيك تابر الرئيس الأميركي، جو بايدن، عما سيقوله للناخبين الذين يعتبرون عمره مصدر قلق قبل محاولة إعادة انتخابه في عام 2024.

وقال بايدن ردًا على ذلك: "سم لي رئيسًا في التاريخ الحديث فعل ما فعلته في أول عامين. هذه ليست مزحة. قد لا يعجبك ما فعلته، لكن الغالبية العظمى من الشعب الأميركي تحب ما قمت به".
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وأضاف "الأمر يتعلق بما إن كان بمقدورك القيام بالمهمة، وأعتقد أنه يمكنني القيام بالمهمة. سأكون قادرًا على القيام بالمهمة. لقد أنجزت الكثير. قمت بتقليل التضخم، لقد مررت كل هذه التشريعات. وقد أدرت كل ذلك".
 
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(سي إن إن عربية) 
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