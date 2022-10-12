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عربي-دولي
إیران ترد على تقرير "الطاقة الذرية" حول أجهزة الطرد المركزي الجديدة
Lebanon 24
12-10-2022
|
16:59
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أكدت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية صحة التقارير التي تحدثت عن تشغيل طهران سلسلة ثالثة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة لتخصيب اليورانيوم في موقع نطنز.
وتعليقا على نشر تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التخصيب في السلسلة الثالثة لأجهزة الطرد المركزي الجديدة في منشأة نطنز، أوضح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي قائلا: "إنني أؤكد هذا الأمر، بالطبع هذه التقارير سرية ويجب على الوكالة مراعاة اعتبارات السرية، وبالطبع في كل مرة يتم فيها تسريب هذه التقارير السرية إلى وسائل الإعلام".
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وأكمل: "بما أن إيران عضو رسمي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وملتزمة بالمعاهدات، فإن جميع الأنشطة النووية تتم تحت إشراف الوكالة، لذلك نحن نبلغ الوكالة رسميا بالنية والتصميم ووقت التنفيذ والتشغيل".
وتابع إسلامي: "التقارير التي نشرتها الوكالة في هذه الأيام الاثنين أو الثلاثة الأخيرة مستمدة من الإجراءات الرسمية والمفتوحة لمنظمة الطاقة الذرية، وقد تم اتخاذ هذه الإجراءات تنفيذا لقانون الإجراءات الاستراتيجية وتقليص الالتزامات بالاتفاق النووي".
(روسيا اليوم)
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