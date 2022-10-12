وول ستريت تكافح للبقاء مرتفعة وسط مخاوف رفع الفائدة

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زحفت الأسهم الأميركية صعودا الأربعاء لتكافح مخاوف جديدة بشأن ارتفاع التضخم وتكاليف الاقتراض بعد ارتفاع مفاجئ في أسعار المنتجين في أيلول قبيل صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.وارتفع مؤشر أسعار المنتجين بوزارة العمل 8.5 بالمئة على مدى الإثني عشر شهرا حتى أيلول، وهو أعلى بقليل من الارتفاع المتوقع عند 8.4 بالمئة. ولا تزال القراءة أقل من الزيادة المسجلة في آب عند 8.7 بالمئة.وبعد عمليات بيع سريعة على مدى الأيام الخمسة الماضية، جرى تداول المؤشرين ستاندرد اند بورز 500 وناسداك على ارتفاع على الرغم من تزايد المخاوف من أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بقوة قد يدفع أكبر اقتصاد في العالم إلى الركود.