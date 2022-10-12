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عربي-دولي
بايدن: بوتين أساء تقدير قدرة قواته على احتلال أوكرانيا
Lebanon 24
12-10-2022
|
17:00
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وصف الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ «الرجل العقلاني، لكنه أساء تقدير شراسة المقاومة الأوكرانية»، نافياً في الوقت نفسه أن يستخدم سيد الكرملين السلاح النووي التكتيكي في الحرب الدائرة في أوكرانيا.
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في وقت تبحث إدارته عن مخرج للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتخفيف حدة تصعيده لغزو أوكرانيا قبل أن يلجأ إلى استخدام أسلحة الدمار الشامل، شدّد الرئيس الأميركي جو بايدن على أنّ نظيره الروسي فلاديمير بوتين «أساء تقدير» قدرة قواته على احتلال أوكرانيا، و«حساباته أخطأت تماماً» بالنسبة للمقاومة التي كان يتوقّع أن يواجهها.
وقال بايدن، خلال مقابلة مع شبكة CNN بعد قصف موسكو العنيف لأهداف مدنية في اوكرانيا في أخطر تصعيد منذ بدء الغزو قبل 7 اشهر: «أعتقد أنّه شخص عقلاني أساء التقدير بشكل كبير، وقلّل من شراسة المقاومة الأوكرانية، إذ إنه كان يعتقد أنّه سيُستقبل بالأحضان، وأعتقد أنّ حسابته أخطأت تماماً».
من ناحية أخرى، قال الرئيس الأميركي، إنه لا يعتقد أن الرئيس الروسي سيستخدم سلاحا نوويا تكتيكيا في الحرب الدائرة في أوكرانيا.
وأضاف: «أعتقد أنه من غير المسؤول بالنسبة له أن يتحدث عن ذلك، فكرة أن زعيما عالميا لواحدة من أكبر القوى النووية في العالم يقول إنه قد يستخدم سلاحا نوويا تكتيكيا في أوكرانيا». وأضاف أنه حتى تهديدات بوتين لها تأثير مزعزع للاستقرار، محذرا من أخطاء التقدير المحتملة التي قد تترتب على ذلك.
وأعلن بايدن أنّه ليست لديه «أيّ نيّة» للقاء نظيره الروسي خلال قمة مجموعة العشرين المقرّرة في اندونيسيا الشهر المقبل، لكن من دون أن يستبعد تماماً هذه الإمكانية، إذ قال إنّ «الأمر مرهون» بالظروف.
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