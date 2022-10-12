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عربي-دولي

إضراب في القدس الشرقية واتصالات فلسطينية لكسر حصار شعفاط

Lebanon 24
12-10-2022 | 17:30
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شهدت القدس الشرقية أمس إضرابا، احتجاجا على فرض السلطات الإسرائيلية إغلاقا على مخيم شعفاط للاجئين، ومواصلتها عملية واسعة للقبض على مهاجم جندية إسرائيلية قتلت قرب المخيم.
ولم تفتح المحال التجارية في البلدة القديمة والأسواق خارجها أبوابها، فيما أغلق شبان فلسطينيون شوارع البلدات المجاورة بالمكعبات الاسمنتية وحاويات النفايات.
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وقتلت جندية إسرائيلية السبت في هجوم استهدف حاجزا يفصل مخيم شعفاط عن القدس الشرقية. وعلى الأثر، بدأت عملية بحث ومطاردة واسعة للمنفذ الذي لا يزال طليقا حتى الآن.
وأغلقت القوات الإسرائيلية مداخل المخيم، وتعطلت المدارس والمراكز الطبية، واندلعت اشتباكات بين شبّان فلسطينيين أشعلوا إطارات وألقوا حجارة، والقوات الإسرائيلية.
وتزامن الإغلاق في الأحياء الفلسطينية بالقدس الشرقية مع احتفال اليهود بعيد العرش الذي يستمر أسبوعا ويشهد تعزيزات للشرطة الإسرائيلية في أنحاء المدينة.
وقتل جندي إسرائيلي آخر أمس الأول قرب تجمّع شفي شمرون غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وقال الجيش الإسرائيلي أمس إنه أغلق الطرق في محيط مدينة نابلس ونصب الحواجز.
وقتلت القوات الإسرائيلية منذ الجمعة أربعة فتية في الضفة الغربية، حسبما قالت وزارة الصحة التي أعلنت الاثنين مقتل طفل (12 عاما) متأثرا بجروح أصيب بها الشهر الماضي خلال عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة جنين. من ناحيتها، قالت وزارة شؤون القدس في السلطة الفلسطينية إنها تجري اتصالات واسعة مع دبلوماسيين دوليين ومؤسسات أممية وأعضاء كنيست عرب، لوقف «جريمة العقاب الجماعي» الإسرائيلية ضد مخيم شعفاط ومحيطه.
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