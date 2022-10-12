الجيش النيجيري يقتل عشرات المسلحين شمالاً

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أعلن الجيش في نيجيريا أن عشرات المسلحين بجماعة «إسلامية متطرفة» لقوا حتفهم في ضربة جوية نفّذها شمال البلاد. وذكر موسى دانمادامي، المتحدث باسم الجيش، أن زعيم الجماعة علي دوجو كان من بين القتلى.ووفقاً لمصادر عسكرية، تحظى الجماعة التي يقودها دوجو، ولا تحمل اسماً، بروابط وثيقة مع حركة «بوكو حرام» الارهابية التي شنت آلافاً من الهجمات كما قتلت وخطفت آلاف الأشخاص في نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون المجاورة منذ 2009.