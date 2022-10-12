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عربي-دولي

تحت إشراف الزعيم.. كوريا الشمالية تختبر صاروخين بعيدي المدى

Lebanon 24
12-10-2022 | 23:30
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أعلنت كوريا الشمالية أنها أطلقت الأربعاء صاروخي "كروز" استراتيجيين بعيدي المدى، في تجربة هي الأحدث ضمن سلسلة اختبارات صاروخية ترمي من خلالها بيونغيانغ لاستعراض قدراتها التكتيكية النووية.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، إن الزعيم كيم جونغ أون أعرب عن "رضاه البالغ" على هذه التجربة التي أشرف عليها شخصيا من مكان إطلاق الصاروخين.
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وأشارت الوكالة إلى أن الصاروخين حلقا فوق البحر لمسافة ألفي كيلومتر وأصابا هدفيهما، لكنها لم تحدد ماهية الهدفين.

وأعلنت كوريا الشمالية هذا الأسبوع أن تجاربها الصاروخية الأخيرة تضمنت تدريبات لمحاكاة ضربة "نووية تكتيكية" لكوريا الجنوبية.

وقالت الوكالة إن كيم "أعرب عن بالغ تقديره لقدرات رد الفعل العالية لقواتنا القتالية النووية".
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