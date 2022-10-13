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عربي-دولي
المالكي: زيارة متبادلة لوفدين من التحالف والحوثيين تعنى بملف الأسرى
Lebanon 24
13-10-2022
|
01:30
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أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد تركي المالكي الأربعاء تبادل الزيارات بين وفدين من التحالف ومن الحوثيين لزيارة الأسرى لدى الطرفين.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المالكي أن الزيارات المتبادلة تأتي كمبادرة حسن نيات وضمن جهود بناء الثقة لتمديد الهدنة باليمن.
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وقال المتحدث إنه سيستمر في بذل كل الجهود لعودة جميع أسرى الحرب من الطرفين.
وأضاف العميد المالكي أن هذه الزيارة ذات الطابع الإنساني تعنى بملف الأسرى كحالة إنسانية بحته، كما أنها تأتي كإحدى مكاسب الهدنة والسعي لتمديدها وتوسيع مكاسبها على حياة اليمنيين من النواحي الإنسانية والاقتصادية والمعيشية؛ لبدء العملية السياسية، والوصول إلى سلام شامل باليمن.
واختتم العميد المالكي تصريحه بالتأكيد على أن ملف الأسرى يحظى برعاية واهتمام خاصين من قيادة التحالف، وسيستمر بذل كلِّ الجهود لعودة جميع أسرى الحرب من الطرفين، وإنهاء هذا الملف.
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