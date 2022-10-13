Advertisement

عربي-دولي

بوتين وصل إلى كازاخستان لحضور اجتماعات إقليمية

Lebanon 24
13-10-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-999774-638012451977719384.jpg
Doc-P-999774-638012451977719384.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اكد مصدر في حكومة كازاخستان لوكالة "رويترز" ان "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل إلى البلاد اليوم لحضور اجتماعات عدة هيئات إقليمية".

ومن المقرر أن يحضر بوتين قمة مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (سيكا) اليوم، إلى جانب عدد من القادة الآسيويين، بمن فيهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
Advertisement

ومن المتوقع أن يعقد بوتين اجتماعات ثنائية مع أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:08 | 2022-10-13
11:00 | 2022-10-13
10:30 | 2022-10-13
10:00 | 2022-10-13
09:30 | 2022-10-13
09:00 | 2022-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website