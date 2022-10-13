بوتين وصل إلى كازاخستان لحضور اجتماعات إقليمية

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اكد مصدر في حكومة كازاخستان لوكالة "رويترز" ان "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل إلى البلاد اليوم لحضور اجتماعات عدة هيئات إقليمية".ومن المقرر أن يحضر بوتين قمة مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (سيكا) اليوم، إلى جانب عدد من القادة الآسيويين، بمن فيهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.ومن المتوقع أن يعقد بوتين اجتماعات ثنائية مع أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.