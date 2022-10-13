انطلاق أعمال القمة السادسة للدول الأعضاء في مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا

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انطلقت أعمال القمة السادسة للدول الأعضاء في "مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا" في العاصمة الكازاخية، بحسب ما افادت "روسيا اليوم".وهذا المنتدى مخصص للحكومات، ومبني على الاعتراف بالعلاقة الوثيقة بين السلام والأمن والاستقرار في آسيا، وباقي العالم.ويعد منتدى مشترك بين الدول تم إنشاؤه بمبادرة من كازاخستان في عام 1992، وتهدف أنشطته إلى تهيئة الظروف للحوار وصنع القرار وتنفيذ التدابير في مجال ضمان الأمن في آسيا.ومع انطلاق الفعالية أعلن الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكايف انضمام الكويت بشكل رسمي إلى عضوية مؤتمر التفاعل كعضو دائم بناء على طلب الأخيرة.وقبل انضمام الكويت، كان المنتدى يضم 27 دولة، والتي تغطي حوالى 90٪ من أراضي وسكان آسيا. ويتمتع عدد من الدول وخمس منظمات دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، بصفة مراقب في المنتدى.