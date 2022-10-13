Advertisement

عربي-دولي

انطلاق أعمال القمة السادسة للدول الأعضاء في مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا

Lebanon 24
13-10-2022 | 01:08
A-
A+
Doc-P-999776-638012454034430729.jpg
Doc-P-999776-638012454034430729.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انطلقت أعمال القمة السادسة للدول الأعضاء في "مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا" في العاصمة الكازاخية، بحسب ما افادت "روسيا اليوم".

وهذا المنتدى مخصص للحكومات، ومبني على الاعتراف بالعلاقة الوثيقة بين السلام والأمن والاستقرار في آسيا، وباقي العالم.
Advertisement

ويعد منتدى مشترك بين الدول تم إنشاؤه بمبادرة من كازاخستان في عام 1992، وتهدف أنشطته إلى تهيئة الظروف للحوار وصنع القرار وتنفيذ التدابير في مجال ضمان الأمن في آسيا.

ومع انطلاق الفعالية أعلن الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكايف انضمام الكويت بشكل رسمي إلى عضوية مؤتمر التفاعل كعضو دائم بناء على طلب الأخيرة.

وقبل انضمام الكويت، كان المنتدى يضم 27 دولة، والتي تغطي حوالى 90٪ من أراضي وسكان آسيا. ويتمتع عدد من الدول وخمس منظمات دولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، بصفة مراقب في المنتدى.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:08 | 2022-10-13
11:00 | 2022-10-13
10:30 | 2022-10-13
10:00 | 2022-10-13
09:30 | 2022-10-13
09:00 | 2022-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website