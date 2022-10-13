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وزير الدفاع الياباني: بيونغ يانغ طورت رؤوسا نووية لصواريخ باليستية يصل مداها إلى اليابان

Lebanon 24
13-10-2022 | 03:00
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أعلن وزير الدفاع الياباني، ياسوكازو هامادا، اليوم الخميس، أن وزارة الدفاع تعتقد أن كوريا الشمالية تمكنت من تجهيز صواريخ باليستية قادرة على الوصول إلى الأرخبيل الياباني برؤوس حربية نووية.
 
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وقال هامادا خلال جلسة استماع في البرلمان: "نعتقد أنهم تمكنوا بالفعل من تقليص شحنة الرأس الحربي، الذي يمكن أن تتزود به الصواريخ الباليستية، والتي تقع دولتنا في مرماها".
 
وفي الأسابيع الأخيرة، صعدت كوريا الشمالية التوترات بوتيرة حادة بسلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ، بما في ذلك صاروخ باليستي متوسط المدى حلَّق فوق اليابان، في واحدة من أكثر عمليات الإطلاق استفزازًا منذ سنوات.
ويوم الثلاثاء الماضي، أجرت كوريا الشمالية تجارب على إطلاق صاروخ باليستي باتجاه اليابان، وهي المرة الأولى التي تفعل فيها ذلك منذ 5 سنوات. وأطلقت كوريا الشمالية 6 صواريخ باليستية خلال الأيام الـ 12 الماضية أي أن كل يومين يُطلق صاروخ.
وأطلقت كوريا الشمالية 6 صواريخ باليستية خلال الأيام الـ 12 الماضية أي أن كل يومين يُطلق صاروخ.
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