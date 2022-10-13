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عربي-دولي

أردوغان يعتزم مناقشة الوضع في سوريا وأوكرانيا خلال لقائه بوتين في أستانا

Lebanon 24
13-10-2022 | 04:00
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أفاد تلفزيون "تي آر تي" بأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يعتزم مناقشة الوضع في سوريا وأوكرانيا، مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائهما المقرر اليوم في أستانا.
وذكرت القناة أنه "من المتوقع أن يناقش الرئيس أردوغان مع بوتين، تطورات الوضع في الحرب الروسية-الأوكرانية، وجهود السلام التي تبذلها تركيا، وممر الحبوب (صفقة الحبوب)، وكذلك تطورات الأوضاع في سوريا".
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ومن المقرر أن يلتقي بوتين وأردوغان على هامش القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (سيكا)، المنعقدة في أستانا.
وكان آخر لقاء للزعيمين عُقد في مدينة سمرقند الطاجيكية على هامش قمة شنغهاي للتعاون في 16 أيلول/سبتمبر الماضي.
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