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عربي-دولي

بطائرات مسيرة.. ضربات جوية على كييف

Lebanon 24
13-10-2022 | 04:30
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أكد حاكم منطقة كييف أوليكسي كوليبا على تطبيق تليغرام، أن موقعا في منطقة العاصمة الأوكرانية تعرض لضربات جوية في ساعة مبكرة من صباح الخميس.

وقالت إدارة الإقليم إن "رجال الإنقاذ يعملون بالفعل في الموقع"، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول مكان وقوع الضربات الجوية في المنطقة، أو بُعدها عن كييف.
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وأشار كوليبا إلى أنه "بناء على معلومات أولية، فإن الضربات نفذتها طائرات مسيرة إيرانية الصنع".

وأبلغت أوكرانيا عن سلسلة من الهجمات الروسية بطائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد-136 في الأسابيع الأخيرة، إلا أن طهران نفت تزويد روسيا بالطائرات المسيرة، بينما لم يعلّق الكرملين.
 
 
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