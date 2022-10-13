Advertisement

عربي-دولي

"عزيزي يا عزيزي".. زلة لسان تحرج الملك تشارلز خلال لقاء ليز تراس (فيديو)

Lebanon 24
13-10-2022 | 03:30
A-
A+
Doc-P-999838-638012542570928423.jpg
Doc-P-999838-638012542570928423.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لفت ترحيب الملك تشارلز الثالث برئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، الانتباه في أول لقاء أسبوعي لهما.


وكان قد استقبل تشارلز البالغ من العمر 73 عاما، تراس، أمس الأربعاء، في قصر باكنغهام، بعد الانتقادات الشرسة التي تعرضت لها مؤخرا بشأن سياساتها الضريبية.
Advertisement
وبدأت اجتماعاتهما التي تعقد مرة واحدة في الأسبوع، بداية مثيرة للدهشة، مع زلة لسان تشارلز الواضحة، والتي تم توثيقها بالكاميرا.
ففي البداية وجهت رئيسة الوزراء التحية قائلة: "جلالة الملك. من الجيد رؤيتك مرة أخرى"، ورد تشارلز مبتسما: "عدت مرة أخرى؟"، فترد تراس: "إنه لمن دواعي سروري العظيم".
لكن تشارلز، الذي كان يتطلع على ما يبدو لملء صمت قصير محرج، قال: "عزيزي يا عزيزي، " قبل المتابعة بسرعة بـ "على أي حال ... الآن ...".
 
 
 
وفي الشهر الماضي، تحدث الملك تشارلز ورئيسة الوزراء تراس لفترة وجيزة خلال لقاء خاص بعد وفاة الملكة إليزابيث. لكن أمس التقى الثنائي مرة أخرى في أول لقاء أسبوعي لهما، وهو تقليد حافظت عليه الملكة الراحلة طوال فترة حكمها التي استمرت 70 عاما.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:08 | 2022-10-13
11:00 | 2022-10-13
10:30 | 2022-10-13
10:00 | 2022-10-13
09:30 | 2022-10-13
09:00 | 2022-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website