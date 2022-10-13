للفوز على الصين: على الولايات المتحدة أن تنتظر وقتها

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في عام 1990، عندما انفتحت الصين على دور أكثر بروزًا في الشؤون الاقتصادية والسياسية العالمية، اشتهر دنغ شياو بينغ بتوجيه اللوم إلى قيادة البلاد "إخفي قوتك، وانتظر وقتك".وبحسب صحيفة "نيوزويك" الأميركية، "عشية المؤتمر الوطني العشرين في الصين، سيكون من الأفضل للولايات المتحدة أن تأخذ بنصيحة دنغ وتدعّم موقفها الاقتصادي قبل اتخاذ موقف أكثر عدوانية تجاه الصين. سيكون المؤتمر الوطني أكثر من مجرد تتويج بسيط لرئيس الجمهورية شي جين بينغ، الذي من المتوقع أن يحصل على ولاية ثالثة غير مسبوقة. وتعاني الصين من تباطؤ اقتصادي ممتد مع ضعف اليوان والانفجار الواضح لفقاعة العقارات في البلاد. ستعمل هذه الأزمات المحلية على تلطيف طموحات الصين الإقليمية والعالمية ما لم تتعرض بكين لتهديد أساسي لأمنها الاقتصادي أو الإقليمي. وتشعر الصين بالفعل أن مثل هذه التهديدات تتخمر، ولسبب وجيه. وتعكس قوة الدولار مقابل اليوان ضعف الاقتصاد الصيني ورغبة الاحتياطي الفيدرالي في كبح التضخم. وحظي الوضع الدبلوماسي لتايوان باهتمام جديد عندما غزت روسيا أوكرانيا، وسعى الصقور من كلا الحزبين إلى تشديد موقف الولايات المتحدة ضد ما يراه الكثيرون في الغرب على أنه توسع صيني وما يعتبره الكثيرون في الصين إعادة توحيد طال انتظارها".وتابعت الصحيفة، "لقد حان الوقت لمواجهة أكثر انفتاحا مع الصين حول القضايا الاقتصادية والأمنية. لمجموعة من الأسباب، هذا الوقت ليس الآن. لا يمكننا المجازفة بمواجهة مع الصين تؤثر على قاعدتنا الصناعية. وتسعى السياسة الأميركية الحالية إلى مواصلة العلاقة مع الصين القائمة على الاستيراد الرخيص للمواد الخام والسلع التامة الصنع التي تتراوح من المواد المصنعة إلى الأدوية. لا تخضع الديناميكيات التي توجه هذه السياسة لسيطرتنا بالكامل. في أواخر أيلول، أعلنت الصين عن مبادرة كبرى لبيع الدولار تهدف إلى تعزيز اليوان. في حين أن البلدين لا يزالان يعتمدان بشكل متبادل للغاية على بعضهما البعض، سيؤدي ارتفاع قيمة اليوان إلى زيادة التكاليف على المستوردين الأميركيين مع دعم قيمة السلع المصدرة من الولايات المتحدة. للاستفادة من ذلك، يجب على الولايات المتحدة الاستمرار في إعادة بناء قاعدتها الصناعية".وأضافت الصحيفة، "إن سلاسل التوريد الخارجية لدينا لا تقل أهمية من الناحية الاستراتيجية. على سبيل المثال، تسعى الصين للبناء على موقعها المهيمن في سوق العناصر الأرضية النادرة من خلال تأكيد نفسها كلاعب رئيسي في إنتاج أشباه الموصلات. لقد شكلت الولايات المتحدة بالفعل حصنًا ضد مثل هذا التطور، حيث دعمت أبحاث وإنتاج أشباه الموصلات في الداخل من خلال قانون CHIPS وعقدت محادثات مع اليابان وتايوان وكوريا الجنوبية حول إقامة تحالفات تحبط محاولات الصين أن تصبح رائدة على مستوى العالم في مجال بالغ الأهمية من الناحية الاستراتيجية. يجب على سلاسل التوريد الأخرى لدينا متابعة مبادرات مماثلة، كوسيلة لتطويق طموحات الصين ولتطوير المرونة في مواجهة عواقب مواجهة اقتصادية أكثر دقة مع الصين".وبحسب الصحيفة، "وأثار الغزو الروسي لأوكرانيا احتمال قيام الصين بعمل مماثل في تايوان. كسر الرئيس الأميركي جو بايدن مؤخرًا التقاليد من خلال تأكيد دعم واشنطن لتايبيه، ولكن لكل الأغراض العملية، يبقى موقف الولايات المتحدة بشأن هذه المسألة غامضًا استراتيجيًا. لا يزال هذا هو النهج الأكثر حكمة تجاه قضية دبلوماسية شائكة. في غضون ذلك، يجب أن تستجيب سياستنا تجاه تايوان للحقيقة البسيطة المتمثلة في أننا سنتعرض لضغوط شديدة للدفاع عن تايبيه من الحصار أو الغزو المباشر. انضمت تايوان إلى دول أخرى بالقرب من الصين في تصعيد شرائها للأسلحة من الولايات المتحدة، على الرغم من تأخر تسليم هذه الأسلحة بسبب التراكم المستمر والمنهجي. إن تسهيل عمليات التسليم هذه من شأنه أن يحسن بشكل كبير دفاعات تايوان دون التورط في مواجهة مباشرة مع الصين. أخيرًا، تواجه الصين مشاكل في الداخل والخارج تهدد قدرتها على إبراز قوتها الاقتصادية والعسكرية. يشيخ سكانها بسرعة، ويحتل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مرتبة أدنى من نظيرتها في رومانيا وبنما. وفي الوقت نفسه، فشلت مبادرة الطريق والحزام التي تم الترويج لها بشدة، بشكل مذهل في بعض الأحيان، في أجزاء كثيرة من العالم، ومعها فشلت الصين في إظهار قوتها الناعمة. إن صدمة استجابة بكين لاحتجاجات هونغ كونغ في العام 2019، والتعامل مع جائحة كوفيد-19، ألحقت أضرارًا كبيرة بسمعة الصين".وختمت الصحيفة، "ان اي زعيم آخر لكان قد تمكن من ضبط الوضع الحالي تماما كما دينغ . ويُزعم أن نابليون قال: "عندما يقوم العدو بحركة خاطئة، يجب أن نحرص جيدًا على عدم مقاطعته"."