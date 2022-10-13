سوريا.. قتلى وجرحى بانفجار استهدف حافلة عسكرية

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وقالت "سانا" إن العسكريين سقطوا "جرّاء تفجير إرهابي بعبوة ناسفة استهدف حافلة مبيت عسكرية".ونقلت عن مصدر عسكري قوله، إن "حافلة مبيت عسكرية في ريف دمشق تعرضت صباح هذا اليوم لتفجير إرهابي بعبوة ناسفة مزروعة مسبقا، ما أدى إلى استشهاد 18 عسكريا وإصابة 27 آخرين بجروح".ويعدّ هذا أحد أكثر الهجمات دموية التي تستهدف الجيش السوري منذ شهور خارج جبهات القتال النشطة.ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير الذي تسبب بمصرع العسكريين.