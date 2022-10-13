Advertisement

عربي-دولي

سوريا.. قتلى وجرحى بانفجار استهدف حافلة عسكرية

Lebanon 24
13-10-2022 | 06:00
A-
A+
Doc-P-999936-638012642998809605.jpg
Doc-P-999936-638012642998809605.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بمقتل 18 عسكرياً وإصابة 27 آخرين، في استهداف حافلة عسكرية كانت تقلهم بريف دمشق، يوم الخميس.

وقالت "سانا" إن العسكريين سقطوا "جرّاء تفجير إرهابي بعبوة ناسفة استهدف حافلة مبيت عسكرية".
Advertisement

ونقلت عن مصدر عسكري قوله، إن "حافلة مبيت عسكرية في ريف دمشق تعرضت صباح هذا اليوم لتفجير إرهابي بعبوة ناسفة مزروعة مسبقا، ما أدى إلى استشهاد 18 عسكريا وإصابة 27 آخرين بجروح".

ويعدّ هذا أحد أكثر الهجمات دموية التي تستهدف الجيش السوري منذ شهور خارج جبهات القتال النشطة.

ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير الذي تسبب بمصرع العسكريين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:08 | 2022-10-13
11:00 | 2022-10-13
10:30 | 2022-10-13
10:00 | 2022-10-13
09:30 | 2022-10-13
09:00 | 2022-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website