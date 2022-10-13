العراق.. 9 صواريخ تُصيب المنطقة الخضراء في بغداد

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وأوضح الإعلام الأمني العراقي أن "القصف أدى إلى إصابة عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية والمواطنين (العراقيين)".وقالت مصادر إن أغلب الصواريخ سقطت داخل المنطقة الخضراء وبالقرب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأيضا قريبا من مجلس النواب.وتم إرسال تحصينات إضافية إلى محيط المنطقة الخضراء، حيث أشارت مصادر أن القوات الأمنية بدأت بالانتشار بشكل أوسع لرصد أو معرفة أماكن إطلاق هذه الصواريخ.وبين أن المعلومات الأولية تشير إلى أن هذه المنصات تم إطلاقها من مناطق شرقي العاصمة بغداد ولا زالت التحقيقات جارية لمعرفة من أطلق هذه الصواريخ.وعند الساعة الواحدة، انطلقت جلسة مجلس النواب العراقي لانتخاب رئيس للجمهورية وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.وتفتح هذه الجلسة الطريق أمام تشكيل حكومة، في خطوة تهدف إلى إخراج البلاد من مأزق سياسي عميق متواصل منذ عام، وتخللته مراحل من العنف والتوتر.