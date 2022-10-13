Advertisement

إقتصاد

بخاري: السعودية تقوم بدور مهم لحماية الاقتصاد العالمي

Lebanon 24
13-10-2022 | 06:32
A-
A+
Doc-P-999943-638012651074247717.jpg
Doc-P-999943-638012651074247717.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرد سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري عبر حسابه على "تويتر": "السعودية تقوم بدور مهم وحيوي لحماية الاقتصاد العالمي واستقرار أسواق الطاقة".

تغريدة بخاري جاءت رداً على بيان مجلس التعاون الخليجي الذي اكد رفض التصريحات الصادرة بحق المملكة العربية السعودية والتي تفتقر إلى الحقائق عقب قرار أوبك بلس.
Advertisement

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:08 | 2022-10-13
11:00 | 2022-10-13
10:30 | 2022-10-13
10:00 | 2022-10-13
09:30 | 2022-10-13
09:00 | 2022-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website