بخاري: السعودية تقوم بدور مهم لحماية الاقتصاد العالمي

غرد سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري عبر حسابه على "تويتر": "السعودية تقوم بدور مهم وحيوي لحماية الاقتصاد العالمي واستقرار أسواق الطاقة".



تغريدة بخاري جاءت رداً على بيان مجلس التعاون الخليجي الذي اكد رفض التصريحات الصادرة بحق المملكة العربية السعودية والتي تفتقر إلى الحقائق عقب قرار أوبك بلس.

Advertisement