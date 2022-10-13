بخاري: السعودية تقوم بدور مهم لحماية الاقتصاد العالمي

مجلس التَّعاون الخليجي:
❞ نرفض التصريحات الصادرة بحق المملكة العربية #السعودية والتي تفتقر إلى الحقائق عقب قرار #أوبك بلس..❝
❞ #السعودية تقوم بدور مهم وحيوي لحماية الاقتصاد العالمي واستقرار أسواق الطاقة...❝ pic.twitter.com/Xp5dDEcsMd
— Waleed A. Bukhari (@bukhariwaleeed) October 13, 2022
مجلس التَّعاون الخليجي:
❞ نرفض التصريحات الصادرة بحق المملكة العربية #السعودية والتي تفتقر إلى الحقائق عقب قرار #أوبك بلس..❝
❞ #السعودية تقوم بدور مهم وحيوي لحماية الاقتصاد العالمي واستقرار أسواق الطاقة...❝ pic.twitter.com/Xp5dDEcsMd