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عربي-دولي

ناسا تحدّد موعداً جديداً لإطلاق "الصاروخ المنحوس".. متى سيحصل ذلك؟

Lebanon 24
13-10-2022 | 07:30
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حددت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) 14 تشرين الثاني موعداً جديداً لمحاولة إطلاق صاروخها الضخم إلى القمر في إطار مهمة "أرتيميس 1".

وأجرت ناسا محاولتي إطلاق لهذا الصاروخ، في نهاية أغسطس ثم في بداية أيلول، لكنها اضطرت إلى إلغائهما في اللحظات الأخيرة بسبب مشاكل فنية.
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وأُعيد في نهاية أيلول "إس إل إس"، وهو أقوى صاروخ صنعته ناسا على الإطلاق، إلى مبنى التجميع في مركز كينيدي الفضائي من أجل حمايته من الإعصار "إيان" الذي دمر أجزاء من فلوريدا.

وأوضحت ناسا أنّ نافذة إطلاق الصاروخ الجديدة التي تمتد على 69 دقيقة ستفتح ليل 13 إلى 14 تشرين الثاني عند الساعة 4:07 بتوقيت غرينتش.

ولم يتم بعد إطلاق "إس إل إس"، الذي بدأ تطويره منذ أكثر من عقد.

وسيتيح برنامج "أرتيميس" الرائد الجديد من وكالة ناسا، عودة البشر إلى القمر، ونقل أول امرأة وأول شخص من أصحاب البشرة الملونة إلى هناك.

وبعد مرور 50 عاماً على المهمة الأخيرة لبرنامج أبولو، لن تنقل مهمة أرتيميس 1 أي رائد فضاء على متنها، وترمي المهمة هذه إلى التحقق من أن كبسولة أوريون الموجودة أعلى الصاروخ آمنة لنقل طواقم بشرية في المستقبل.
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