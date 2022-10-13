مأساة لا توصف.. صورة لممرضة قتلت 7 أطفال بأبشع الطرق

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في جريمة لا توصف، مثلت الممرضة لوسي ليتبي والتي تتبع هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية "NHS" أمام المحكمة في مانشستر، بعدما وجهت إليها تهمة قتل 7 أطفال رضع.فقد وجّهت السلطات التهم للقاتلة بعدما تأكد أنها متورطة بوفاة 7 أطفال رضع، فيما حاولت قتل 10 آخرين عبر إعطائهم أدوية وحقن وعلاجات خاطئة.سممتهم بالأنسولين!كما كشف ممثل الادعاء للمحكمة أن الممرضة لوسي ليتبي، البالغة من العمر 32 عاماً، كانت في جناح حديثي الولادة بمستشفى "كونتيسة تشيستر" عندما سجلت حالات وفاة كثيرة لأطفال دون أسباب واضحة، وفي ظروف غير مبررة، وفق تقرير نشرته صحيفة "ذان صن" البريطانية.واتُّهمت ليتبي باستخدام أساليب مختلفة لقتل الأطفال، مثل تزويد بعضهم بحقن هواء عن طريق الوريد أو من خلال أنبوب أنفي معدي. أو عبر تغذية الرضع بالحليب أو بعض السوائل الأخرى المسمومة بالإنسولين.