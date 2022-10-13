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عربي-دولي

مأساة لا توصف.. صورة لممرضة قتلت 7 أطفال بأبشع الطرق

Lebanon 24
13-10-2022 | 07:00
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في جريمة لا توصف، مثلت الممرضة لوسي ليتبي والتي تتبع هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية "NHS" أمام المحكمة في مانشستر، بعدما وجهت إليها تهمة قتل 7 أطفال رضع.

فقد وجّهت السلطات التهم للقاتلة بعدما تأكد أنها متورطة بوفاة 7 أطفال رضع، فيما حاولت قتل 10 آخرين عبر إعطائهم أدوية وحقن وعلاجات خاطئة.
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سممتهم بالأنسولين!
كما كشف ممثل الادعاء للمحكمة أن الممرضة لوسي ليتبي، البالغة من العمر 32 عاماً، كانت في جناح حديثي الولادة بمستشفى "كونتيسة تشيستر" عندما سجلت حالات وفاة كثيرة لأطفال دون أسباب واضحة، وفي ظروف غير مبررة، وفق تقرير نشرته صحيفة "ذان صن" البريطانية.

واتُّهمت ليتبي باستخدام أساليب مختلفة لقتل الأطفال، مثل تزويد بعضهم بحقن هواء عن طريق الوريد أو من خلال أنبوب أنفي معدي. أو عبر تغذية الرضع بالحليب أو بعض السوائل الأخرى المسمومة بالإنسولين.
 


دوام ليلي
يذكر أن الاتهام يشير إلى ارتفاع في وفيات الأطفال أو إصابتهم بأمراض خطيرة خلال الوقت الذي كانت فيه ليتبي تعمل في نوبات ليلية. ووفق المعلومات فإن الدوام الليلي يشهد تفاعلاً أقل وانشغالاً أقل، كما يقل احتمال زيارة الآباء له.

وعندما انتقلت ليتبي إلى نوبات النهار شهد القسم مزيداً من الوفيات دون أي أسباب مفهومة.

في حين نفت الممرضة تهمة قتل 5 أولاد وفتاتين، ومحاولة قتل 5 أولاد و5 فتيات بين حزيران 2015 وتموز 2016.

وانتشرت المأساة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما نقلتها وسائل إعلام محلية ودولية، فيما أطلق البعض على المتهمة لقب "الممرضة الحاقدة"، دون شرح أسباب هذه التسمية.
المصدر: العربية

عربي-دولي

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