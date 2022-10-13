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عربي-دولي

بعد "محاكاة ضربة نووية" في كوريا الشمالية.. هذا ما قاله "الزعيم كيم"

Lebanon 24
13-10-2022 | 09:30
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أعلنت كوريا الشمالية أنها أطلقت، الأربعاء، صاروخي كروز استراتيجيين بعيدي المدى، في تجربة هي الأحدث ضمن سلسلة اختبارات صاروخية تهدف من خلالها بيونغ يانغ استعراض قدراتها التكتيكية النووية.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إن الزعيم كيم جونغ-أون أعرب عن "رضاه البالغ" على هذه التجربة التي أشرف عليها شخصيا من مكان إطلاق الصاروخين، مشيرة إلى أنهما حلقا فوق البحر لمسافة ألفي كيلومتر.
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وأضافت الوكالة أن الصاروخين أصابا هدفيهما، لكنها لم تحدد ماهية هذين الهدفين.

وأعلنت كوريا الشمالية هذا الأسبوع أن تجاربها الصاروخية الأخيرة تضمنت تدريبات لمحاكاة ضربة "نووية تكتيكية" لكوريا الجنوبية.

وقالت الوكالة إن كيم "أعرب عن بالغ تقديره لقدرات رد الفعل العالية لقواتنا القتالية النووية".

وأطلق نظام بيونغ يانغ سبعة صواريخ بالستية خلال الأسبوعين الماضيين، وحلق أحد هذه المقذوفات فوق اليابان للمرة الأولى منذ 2017. 
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