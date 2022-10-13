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عربي-دولي

بوتين يكشف.. من هي "الدولة الموثوق بها" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا؟

Lebanon 24
13-10-2022 | 11:00
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى تركيا تجري بشكل كامل، وقد تبين بأن أنقرة هي الشريك الأكثر موثوقية لتوصيل الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.

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وجاء التصريح خلال لقاء بين الرئيس الروسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان على هامش انعقاد القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا "سيكا" في كازاخستان.

وقال بوتين: "مستعدون لتشكيل مركز كبير للغاز بتركيا وتوزيعه على الدول الأخرى".

وأوضح: "اتفقنا مع شركة غازبروم على بناء نظام جديد لنقل الغاز إلى أوروبا عبر تركيا"، مضيفا: "السيل التركي" (مسار لضخ الغاز من روسيا إلى تركيا) يعمل بنجاح رغم محاولات تفجيره".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن "إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى تركيا تنفذ بشكل كامل وبناء على الطلبات".

وتابع: "بناء محطة الطاقة الكهروذرية (أكويو) في تركيا يسير وفقا للخطة وسيكون بالإمكان تدشينها في الذكرى المئوية لتركيا. في مايو من العام المقبل من المخطط إيصال الوقود النووي لمحطة الطاقة النووية".

من جانبه، قال أردوغان: "تطـوير ترانزيت الشحـن سيكون له أثر كبير على العلاقات التركية الروسية".

وأضاف: "يجب تعزيز اتفاق اسطنبول بخصوص الحبوب والأسمدة ووصولها للبلدان الفقيرة".
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