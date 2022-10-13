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نداء من مصر للعالم لإنقاذ باكستان

Lebanon 24
13-10-2022 | 11:30
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دعا الأزهر الشريف الدول والشعوب والمؤسسات الإغاثية والخيرية حول العالم، للتضامن مع باكستان فيما تشهده من وضع كارثي بسبب السيول والفيضانات التي أودَتْ بحياة الآلاف.

وأضاف في بيان: ويكرر الأزهر عزاءَه إلى الشعب والحكومة الباكستانية في مصابهم الجلل، داعيًا الله أن يرحم الضحايا، وأن يربطَ على قلوب أهلهم وذويهم، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يعجل بزوال هذه المحنة، وأن تظل باكستان بكامل قوتها وعافيتها.
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وتابع: ويكرر الأزهر تأكيده على أن التطعيم ضد مرض شلل الأطفال هو واجب ديني وطبي وإنساني، فما تشهده باكستان من انتشار فتاوى تحريم اللقاح، وهو تجنٍّ على حق أطفال باكستان وعائلاتهم، فمنع اللقاح النافع للطفل كلقاح شلل الأطفال أمر محرم شرعا.
المصدر: روسيا اليوم
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