أعضاء في حزب المحافظين يخططون لاستبدال تراس

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قال أحد كبار أعضاء حزب المحافظين البريطاني إن نواب الحزب يخططون لاستبدال ليز تراس كقائدة للحزب، بسبب الشهر الكارثي الذي قضته في المنصب.وقال بول غودمان، محرر موقع ConservativeHome، وعضو البرلمان السابق عن حزب المحافظين، إن ريشي سوناك وبيني موردونت، من بين أعضاء البرلمان الذين تم اختيارهما كبديل محتمل لرئيسة الوزراء، كاشفا أن "أعضاء البرلمان المحافظين يدرسون اختيار بديل أيضا لوزير المال كواسي كوارتنج".وأضاف: "يجري طرح أسماء عدة.. ريشي سوناك، وكيت مالتوس، وساجد جاويد، وحتى بوريس جونسون".ويأتي ذلك بعد أن أدت ميزانية تراس الأولى في منصبها، إلى انخفاض بأسعار الجنيه وأسعار الفائدة على ديون الحكومة والرهن العقاري. كما شهدت انخفاض تصنيف استطلاع حزب المحافظين إلى مستويات قياسية.يذكر أن مورداونت وسوناك، ترشحا في مواجهة تراس في السباق الانتخابي لرئاسة حزب المحافظين، الذي فازت به تراس قبل شهر واحد فقط.