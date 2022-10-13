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عربي-دولي
تيار الصدر: من يحاول تعطيل عمل البرلمان موال للفاسدين
Lebanon 24
13-10-2022
|
13:30
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بعد القصف الصاروخي الذي طال المنطقة الخضراء في بغداد بغية تعطيل جلسة البرلمان المنعقدة لانتخاب رئيس للجمهورية، شدد القيادي بالتيار الصدري حسن العذاري، على أن كل من يستخدم السلاح لعرقلة العمل يعدّ "موالياً للفاسدين".
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وأضاف رئيس الكتلة الصدرية في منشور عبر حسابه الرسمي في فيسبوك الخميس، أن "هؤلاء المعرقلين يحاولون الهيمنة على الوطن والشعب، مؤكداً على أن العراق أكبر منهم".
في حين انهالت التنديدات محلية ودولية، حيث أدانت السفيرة الأميركية في العراق ألينا رومانوسكي، قصف المنطقة الخضراء. واعتبرت في بيان أن ما حدث دلالة كاملة على النية "لتقويض العملية الديمقراطية".
كما شجب السفير البريطاني مارك برايسون القصف أيضاً.
9 صواريخ
أتت هذه التطورات بعدما أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق الخميس، أن رشقات صاروخية استهدفت المنطقة الخضراء شديدة التحصين.
كما أضافت أن الاستهداف تمّ بـ9 صواريخ كاتيوشا، مؤكدة أن الصواريخ ضربت المنطقة الخضراء ومحطيها وسط العاصمة.
المصدر: العربية
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