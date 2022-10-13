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ستولتنبرغ: مستمرون بدعم كييف وموسكو باتت معزولة

Lebanon 24
13-10-2022 | 08:28
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بعد أن دانت الجمعية العامة للأمم المتحدة ضم روسيا أربعة أقاليم أوكرانية، رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو ينس ستولتنبرغ بتلك الإدارة، معتبرا الخطوة الروسية غير قانونية.

وقال ستولتنبرغ عبر حسابه على تويتر، إن موافقة الجمعية العامة على هذا القرار تؤكد أن موسكو باتت "معزولة".
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كما أكد استمرار الحلف في دعم القوات الأوكرانية، معرباً عن تضامنه مع كييف.


(العربية)
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